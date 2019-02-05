لهذا السبب ارتفعت أسعار الأغذية في تركيا 35%

مازالت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في #أنقرة تؤثر سلبا على المواطن التركي حتى بعد التخفيضات الضريبية التي قدمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أسعار #الوقود والسلع الرئيسية.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع أسعار الأغذية 31% الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق وهي أعلى قراءة للمؤشر منذ عام 2014.

وكانت توقعات #البنك_المركزي_التركي تشير إلى ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 13% فقط في العام الماضي.

وعزت السلطات ارتفاع أسعار الأغذية إلى الفيضانات التي اجتاحت #أنطاليا الشهر الماضي والتي تعتبر المصدر الرئيسي للزراعة في البلاد.

ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة #التضخم_السنوي في تركيا إلى 20.35% في يناير الماضي، كما أن التضخم قد وصل أعلى مستوياته في 15 عاما في أكتوبر الماضي عند 25%.

أما مؤشر أسعار المحروقات فقد انخفض إلى 13% هبوطا من 21% الشهر الماضي بعد قرار أردوغان تخفيض أسعار الوقود بنسبة 10% في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار.