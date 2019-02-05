ماذا يعني تطبيق مصر آلية تسعير جديدة لبنزين 95؟

كشفت وزارة البترول المصرية عن خططها لتغيير آلية تسعير تتعلق بنوع واحد من #وقود السيارات وهو ما يعرف ببنزين 95.

وتعني هذه الآلية تحرير سعر أجود أنواع وقود السيارات المعروف باسم #بنزين 95، إذ سيتم ربطه بالسعر العالمي لخام برنت مضافا إليه معامل لسعر الصرف وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد على أن تتم مراجعة السعر كل ثلاثة شهور.

وكلّف دعم الوقود إجمالا موازنة هذا العام 90 مليار جنيه مصري أي ما يزيد قليلا على 5 مليارات دولار.

وقال وزير البترول الأسبق، أسامة كمال "كانت هناك افتراضات أولا أن سعر البترول كان على 67 دولار للبرميل، الافتراض الثاني أن سعر الدولار الجمركي كان محسوبا على 16 جنيها، وسعر البترول تخطى سعره في الربع الأول من الموازنة المصرية 82 دولارا، وهذا بالطبع سيكون له تأثير، فكل دولار زيادة في سعر البرميل يعني زيادة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا في رقم الدعم".



ولن تكون هذه الآلية نهاية المطاف بحسب قراءة خبراء لمعطيات التعامل الحكومي مع قضية #الدعم والذي يوصف بالجريء مقارنة بنظم الحكم السابقة، وفي نفس الوقت أعطت مديرة صندوق النقد الدولي إشارة بتصريحاتها إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح للإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي يترجمه البعض على أنه أخبار غير جيدة للمواطنين.

ويرى رئيس مجلس الإدارة الشركة العربية الأميركية للسيارات الأسبق حسين مصطفى أنه "لابد من تحرير سعر الوقود طبقا لاتفاق صندوق النقد بنهاية عام 2019 يجب رفع الدعم بالكامل، فمن المنتظر تجربته هذا العام من أول أبريل على بنزين 95 واستكماله بـ92 و80 والسولار وللآن من غير المعروف كيف تتصرف الحكومة في اسطوانة البوتاغاز، ونحن نتحدث عن تكلفة 135 جنيه وتباع بـ50 جنيها".

إذن آلية تحرير بنزين 95 تعتبر مشروعا تجريبيا، مرشحا للتعميم على بقية أنواع الوقود إذا جاء تقييمها إيجابيا من وجهة نظر القاهرة، وخاصة أنه من غير المتوقع أن يؤدي لموجات تضخمية.

ورأى أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن بنزين 95 لا يخص الطبقات الكادحة لكن له تأثير لأن من يستهلك البنزين 95 سيرفع سعر الخدمة وبالتالي من المتوقع أن يكون التأثير في حدود 10%، وبعد 3-4 شهور تزيد الأسعار 10% أخرى، وأعتقد أن الارتفاعات ستمضي بهذا الشكل.

وتستهلك مصر وقودا بنحو 25 مليار لتر سنويا، نصفه من السولار وغالبية النصف الآخر من بنزين 80 أو92 الأقل جودة، بينما يشكل استهلاك بنزين 95 النسبة الأقل لشريحة السيارات الفارهة أو الحديثة.