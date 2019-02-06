الرئيس اللبناني يطمئن الأسواق: الوضع المالي يتحسن

قال الرئيس اللبناني #ميشال_عون، اليوم الأربعاء، إن الوضع المالي يتحسن في البلاد، وذلك بعد نحو أسبوع من تشكيل حكومة جديدة تعهدت بالشروع في إصلاحات تشتد الحاجة إليها لوضع مالية الدولة على مسار مستدام.

وتابع عون، وفقا لبيان رئاسي، "الأزمات باتت وراءنا، والوضع المالي يتحسن، ومن المتوقع أن تبدأ الفوائد بالانخفاض قريبا".

من جهتها، قالت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن وزير المالية يرى ضرورة إعطاء الأولوية لإصلاح قطاع الكهرباء وتقليص عجز الميزانية وزيادة الإيرادات، وذلك بعد لقاء مع مسؤول بالبنك الدولي.



وأضاف الوزير علي حسن خليل خلال الاجتماع أن الوزارة مستعدة لمناقشة ميزانية 2019 التي مازالت أرقامها وتفاصيلها قيد المراجعة، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.

وكانت وكالة "موديز" خفضت التصنيف الائتماني للبنان إلى CAA1، وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، بحسب "رويترز".