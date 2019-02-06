مبادرة لإنشاء بنك سعودي لتنمية الصادرات بـ30 مليار ريال

كشفت #هيئة_تنمية_الصادرات السعودية عن مبادرة لإنشاء بنك مستقل لتمويل الصادرات برأسمال 30 مليار ريال، بغرض توفير التمويل للمصدرين المحليين والمستوردين الأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال تمويل الصادرات.

وقالت الهيئة إن البنك سيعمل على سد فجوات #الخدمات_المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير متوقعة انطلاق خدماته قريباً.

وبينت الهيئة أنها تعمل حاليا على مبادرة لتعزيز تمويل #الصادرات ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وذلك لتقديم التمويل للمصدرين المحليين والمشتريين الدوليين لحين تأسيس وتشغيل البنك، كما استعرضت بعض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتصدير الرامية لتحقيق أهداف #رؤية_2030 والتغلب على التحديات المتعلقة برفع نسبة الصادرات وتنميتها.

ولفتت الهيئة إلى أنه يجري العمل لتنفيذ 32 مشروعاً ضمن 4 مبادرات رئيسية اطلقتها الهيئة في إطار هذه الاستراتيجية منها إنشاء البنك وتحسين كفاءة البيئة التصديرية، وتطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية، إضافة إلى الترويج للمصدرين ومنتجاتهم وإيجاد الفرص التصديرية لهم.

وأكد أمين عام الهيئة المهندس صالح السلمي أن العام 2020 سيشكل مستقبلاً مشرقاً للصادرات السعودية، موضحاً أن ما اطلقته الهيئة من مبادرات رئيسية يأتي ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.