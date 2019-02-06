وزير المالية المصري:مؤشرات الاقتصاد تسير نحو مستهدفاتها

قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن أداء مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن وتسير نحو مستهدفاتها في موازنة 2018-2019، مشيراً إلى نجاح جهود السيطرة على مستويات الدين المحلي والخارجي.

وأضاف في لقاء مع العربية "أن تراجع معدلات البطالة والتضخم وارتفاع النمو الاقتصادي والسيطرة على الدين وتنمية الموارد كلها عوامل ساهمت في تعزيز النظرة الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصري".

وتابع "صندوق النقد سيقوم بمراجعته الأخيرة للبرنامج الاقتصادي في يونيو وأن الإعلان عن استراتيجية السيطرة على الدين ستكون فى مارس



وأكد معيط أن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين زادت 900 مليون دولار في يناير.