الإمارات تنشئ مكتب أبوظبي للاستثمار وتنظيم الشراكة

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة #الإمارات حاكم أبوظبي القانون رقم واحد لعام 2019 بإنشاء #مكتب_أبوظبي_للاستثمار، والقانون رقم إثنين لعام 2019 بشأن تنظيم الشراكة بين #القطاعين_العام_والخاص.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فإن المكتب يختص "بإعداد الخطط والبرامج الاستثمارية التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وضمان ديمومة المناخ الاستثماري وتطوير وتنمية منظومة الاستثمار المحلي والترويج للإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية".

ويعتبر المكتب حيوي لتحقيق هدف أبوظبي لتحقيق نمو سنوي للاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز 10%.

ويستهدف القانون الثاني "تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية وزيادة الاستثمار في مجالاتها المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية".