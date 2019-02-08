إنتاج الكهرباء في فرنسا يسجل أكبر نمو في 10 سنوات

قالت الشركة المشغلة لشبكة #الكهرباء الفرنسية اليوم الخميس إن توليد الكهرباء في فرنسا سجل أكبر زيادة في عشر سنوات مع صعوده 3.7 بالمئة إلى 549 تيروات ساعة في 2018 مقارنة مع العام السابق، بفضل قفزة في إنتاج الطاقة من المحطات النووية والمصادر المتجددة.



وأضافت شركة آر.تي.إي في تقرير سنوي أن تزايد انتاج الكهرباء من المصادر النووية والمتجددة مكًن فرنسا من خفض الانبعاثات الكربونية من توليد الطاقة بنسبة 28% على أساس سنوي العام الماضي.



وقالت إن هذه الزيادة الكبيرة في انتاج الكهرباء من المحطات النووية و #المصادر_المتجددة أدت أيضا إلى هبوط حاد في توليد الطاقة من الفحم والغاز والمولدات التي تعمل بالنفط مع تراجعه بنسبة 26.8% في 2018 مقارنة مع العام السابق.



وأضافت الشركة أن الكهرباء المولدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في فرنسا قفزت 15.3% و11.3% على الترتيب في 2018 بفضل ظروف جوية مواتية، وهو ما أضاف 2400 ميجاوات على مدار العام أو ما يعادل انتاج مفاعلين نوويين.



وقالت إن #استهلاك_الكهرباء استقر للعام السادس على التوالي عند 474 تيروات ساعة، متوافقا مع توقعاتها. وساعد ذلك في بقاء فرنسا كأكبر مصدر صاف للكهرباء في أوروبا مع قيامها بتصدير 86.3 تيروات ساعة بينما استوردت 26 تيروات ساعة على مدار العام.