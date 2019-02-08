وزير: ألمانيا لا تريد الدخول في معركة رسوم مع أميركا

قال وزير المالية الألماني أولاف شولز، اليوم الجمعة، إن بلاده لا تريد أن تتورط في #حرب_تجارية مع الولايات المتحدة.

وخلال مناسبة تجارية، علق شولز قائلا "أعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية ليست فكرة جيدة"، وذلك ردا على تكهنات بأن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية على واردات السيارات القادمة من #أوروبا خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف "آمل أنه يمكن تجنب أمور مثل هذه"، وعبر عن أمله أيضا في ألا تتطور الأمور إلى مواجهة.

وتابع "أفضل ما يمكننا أن نفعله للنمو والثروة هو #التجارة_الحرة التي تستند إلى قواعد. آمل أن يتحسن الموقف بحيث نتمكن مجدداً من أن يكون لدينا المزيد من اتفاقات التجارة الدولية".