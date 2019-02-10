إسبانيا توظف 1700 شخص.. خصيصا للبريكست!

وافقت #الحكومة_الإسبانية على تعيين أكثر من 1700 موظف جديد للتعامل مع تداعيات خروج #بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات الحدود والرقابة الجمركية.

وتسعى الحكومة الإسبانية لتعيين هؤلاء الموظفين قبل الـ29 من مارس، لتقديم الدعم في المطارات والموانئ، وفي مجال الرقابة على المنتجات الزراعية في الواردات والصادرات.

كذلك فإن إسبانيا ستقدم الدعم للبريطانيين المقيمين في البلاد والبالغ عددهم نحو 300 ألف شخص.

بالإضافة إلى 33 ألف مقيم بجبل طارق البريطانية، والتي صوت أغلب ساكنيها لصالح البقاء في عضوية #الاتحاد_الأوروبي ، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الحدود المفتوحة مع إسبانيا.

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية #تيريزا_ماي قد تعهدت بتنفيذ اتفاق بريكست في موعده المقرر 29 مارس المقبل.

تصريحات ماي جاءت لتحسم ملف #بريكست بعد توقع أحد المسؤولين البريطانيين تأخير التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي كان متوقعا في الـ14 من فبراير المقبل.

وأضاف المسؤول لوكالة بلومبيرغ أنه من غير المحتمل أن يتم الاتفاق على أي صفقة الأسبوع المقبل، وأن التصويت قد يتم في وقت لاحق.

وكان رفض أغلبية البرلمان البريطاني حجب الثقة عن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في 17 يناير الماضي. وأيد 325 نائبا استمرار حكومة ماي، بينما عارض استمرارها 306 نواب.