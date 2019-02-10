البنك الدولي: دعم الابتكار الحل الأمثل لخلق الوظائف

أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة #الشرق_الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، عمل البنك على تقديم الدعم التقني والمالي لمشاريع الشباب المبتكرة في المنطقة.

وأشار بلحاج في مقابلة مع "العربية" على هامش النسخة السابعة من القمة العالمية للحكومات بدبي، إلى وجود حاجات تمويلية كبيرة لدى دول المنطقة، وبخاصة في دول مثل #الأردن ولبنان.

وأشار إلى أن على هذه الدول الدخول في طور نمو اقتصادي جديد ومتغير وإصلاحات أيضا، ويعمل البنك الدولي مع هذه الدول على الإصلاحات على مستويات عدة وخاصة موضوع الدعم لبعض المواد وهو مكلف على الاقتصادات.

واعتبر أن ظاهرة الدين العام المرتفع، تعد ظاهرة عالمية وفي بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلدان مثل الأردن و #لبنان تعاني، من ارتفاع الدين العام نسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي، وهذا يتطلب تحفيز إمكانية معالجة الاقتصاد الكلي وإصلاح سوق العمل وتوفير الفرص للشباب.

كما أشار إلى إحصائيات تفيد بأنه حتى عام 2050 سنرى أكثر من 300 مليون شاب في المنطقة يطرقون أبواب سوق العمل، بمعدل 10 ملايين #فرصة_عمل مطلوبة كل سنة.

ورأى أن الحل في مواجهة هذا التحدي وتحويله إلى فرصة، يكون عبر العمل على الابتكار ومنح دور أكبر للقطاع الخاص والعمل على التكنولوجيات الجديدة والبنك الدولي يحاول فتح أبواب جديدة في هذا المجال لدعم ميادين التكنولوجيا الجديدة و"رفع سقف النمو الذي هو في حالة غير مرضية في المنطقة".