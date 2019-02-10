السنيورة: مطلوب قرارات شجاعة لإنقاذ اقتصاد لبنان

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، أن #الأوضاع_الاقتصادية في بلاده تتطلب "قرارات شجاعة وتوجهات واضحة من قبل جميع المسؤولين، وعدم الانتظار للمزيد من الحلول المؤقتة".

وأشار السنيورة في مقابلة مع "العربية" على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات بدبي، إلى أهمية تطبيق إصلاحات جريئة لإنقاذ الاقتصاد، واصفاً تصريحات إعادة هيكلة الدين بالهفوة غير المقبولة.

واعتبر أن الوسيلة الوحيدة لإنقاذ #الاقتصاد_اللبناني هي تطبيق إصلاحات واسعة النطاق، مشيرا إلى أهمية "شجاعة" المسؤولين في هذه الفترة في التصدي للتحديات، ولكن دون المبالغة في تهويل الأمور كما فعل وزير المالية بتصريحاته حول #هيكلة_الديون.