خبير: 138 مليار دولار وفورات للمنطقة عبر اقتصاد دائري

قال مدير أول في "استراتيجي & الشرق الأوسط" د.يحيى عنوتي إن #الاقتصاد_الدائري يركز على خفض الهدر وتعظيم قيمة الموارد، لافتاً إلى أن دول المنطقة تستنفد مواردها بشكل متسارع جدا.

وأوضح أن هناك ما بين 350 إلى 400 مليار دولار ستنفق في قطاع العقارات في الفترة المقبلة، وهذا ما يستوجب النظر إلى هذا القطاع في كيفية تقليل الانبعاثات وتخفيض استهلاك الموارد فيه.

وتابع: "يتوجب على المنطقة اتباع نموذج الاقتصاد الدائري كي تضمن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، بدءاً بالمدن، وذلك من خلال دمج المبادئ الدائرية في النهج المتبع في بناء واستخدام المباني، ونقل الأشخاص والبضائع، واستهلاك المنتجات والمرافق، وبالتالي تتمكن المنطقة خلال الفترة ما بين 2020 و 2030، من توفير ما يصل إلى 138 مليار دولار أميركي و 150 مليون طن من الانبعاثات الهائلة من ثاني أكسيد الكربون أي إجمالي الانبعاثات في هولندا عام 2015".

وانطلقت #القمة_العالمية_للحكومات في دبي في نسختها السابعة، التي تشارك فيها هذا العام 140 حكومة مختلفة، بحضور 600 شخصية من سياسيين وصناع القرار وخبراء ورؤساء شركات. ومن المتوقع أن تعقد 200 جلسة حوارية و20 اجتماع طاولة مستديرة.

وتشهد القمة هذا العام 3 دول كضيوف شرف بدلا من دولة واحدة كما جرت العادة.

وأوضحت موفدة العربية مايا جريديني أن التوجه الرئيسي لهذه القمة في نسختها الحالية هو التركيز على الإنسان في كل مكان حول العالم ومستقبل المجتمع الإنساني.