غدا.. جولة جديدة من المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن

تبدأ غدا في #بكين جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، باجتماعات على مستوى نواب الوزراء تعقبها محادثات على مستوى وزاري.

ويحاول البلدان التوصل لاتفاق تجاري قبل انتهاء مدة الهدنة التجارية في أول مارس، وهو الموعد المقرر لزيادة في #الرسوم_الجمركية_الأميركية على ما قيمته 200 مليار دولار من المنتجات الصينية.

إلا أنه من غير المتوقع الوصول إلى اتفاق قبل هذا الموعد، لعدم إحراز الصين تقدما في مجال مطالبات الولايات المتحدة بحماية حقوق الملكية الفكرية ومنع النقل القسري للتكنولوجيا.

كذلك استبعد الرئيس الأميركي دونالد #ترمب أي لقاء بينه وبين الزعيم الصيني قبل انتهاء الهدنة.



وقال بيان البيت الأبيض إن الممثل التجاري Robert Lighthizer ووزير الخزانة Steven Mnuchin سيسافران إلى بكين لحضور الاجتماعات على المستوى الوزاري.