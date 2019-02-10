مبادرة الفاتورة المجمعة تدعم المنشآت الملتزمة بالتوطين

في خطوة لتحفيز #القطاع_الخاص ودعما للمنشآت الملتزمة بالتوطين تمت الموافقة على مبادرة #الفاتورة_المجمعة لسداد فروقات المقابل المالي للعام الماضي.

ويأتي حجم المبادرة بمبلغ 11.5 مليار ريال، وينقسم المستفيدون من هذه المبادرة إلى جزءين، الأول وهو الدفع الفوري ويستفيد منها جميع المنشآت الملتزمة بالتوطين التي حافظت على متوسط نطاق ما بين الأخضر والبلاتيني لمدة 12 عشر شهرا.

وسيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال لم تسددها فسيتم إعفاؤها من الفاتورة للعام الماضي.

أما الجزء الثاني فيأتي تحفيزا للمنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب #التوطين خلال 12 للاستفادة من دعم المبادرة.

وسيتم دفع رسوم الفاتورة المجمعة في حال حافظت هذا المنشآت على وجودها ضمن النطاق الأخضر فأعلى خلال عام من إطلاق المبادرة.

تأتي مبادرة الفاتورة المجمعة من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة #تحفيز القطاع الخاص، والمبلغ المخصص للمبادرة هو تحفيز مباشر لمنشآت القطاع الخاص حيث يتضمن السداد أو #الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل.