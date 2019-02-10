هكذا تتميز قمة الحكومات في دبي هذا العام عن سابقاتها

انطلقت #القمة_العالمية_للحكومات في دبي في نسختها السابعة، التي تشارك فيها هذا العام 140 حكومة مختلفة، بحضور 600 شخصية من سياسيين وصناع القرار وخبراء ورؤساء شركات. ومن المتوقع أن تعقد 200 جلسة حوارية و20 اجتماع طاولة مستديرة.

وتشهد القمة هذا العام 3 دول كضيوف شرف بدلا من دولة واحدة كما جرت العادة.

وأوضحت موفدة العربية مايا جريديني أن التوجه الرئيسي لهذه القمة في نسختها الحالية هو التركيز على الإنسان في كل مكان حول العالم ومستقبل المجتمع الإنساني.

ولفتت إلى تبنّي 7 توجهات مستقبلية محورية هي:

1- التكنولوجيا وتأثيرها على حكومات المستقبل

2-الصحة وجودة الحياة

3-البيئة والتغيّر المناخي

4-التجارة والتعاون الدولي

5-التعليم وعلاقته بسوق العمل ومهارات المستقبل

6-الإعلام والاتصال بين الحكومات والشعوب

7-مستقبل الأفراد والمجتمعات والسياسات

وعن الدول الثلاث التي ستستعرض تجاربها الريادية، فهي على الشكل الآتي:

1-أستونيا أفضل دولة في مجال #التحول_الرقمي على مستوى القارة الأوروبية.

2-رواندا صاحبة التجربة الريادية في الانتقال من حالة الحرب والصراع إلى حالة الاستقرار وإطلاق جهود التنمية في فترة زمنية قصيرة.

3-كوستاريكا أكثر دول أميركا اللاتينية تميزاً في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة.

ونوهت موفدة العربية إلى وجود أكثر من 30 منظمة دولية، من بينها منظمات تشارك للمرة الأولى في القمة مثل منظمة الملكية الفكرية ومنظمة العمل الدولية.

هذا إلى جانب منظمات أصبحت مشاركاً أساسيا في دورات القمة، أبرزها منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، و #صندوق_النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.