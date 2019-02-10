حساب المواطن: إيداع 2.4 مليار ريال للمستفيدين

أعلن برنامج "حساب المواطن" بدء إيداع مخصص الدعم للدورة الخامسة عشرة للمستفيدين المكتملة طلباتهم خلال الفترة الماضية.

وأوضح البرنامج في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن الإيداع سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

وبلغت قيمة مبالغ دعم المستحقين للدفعة الخامسة عشرة 2.4 مليار ريال، لنحو 12.4 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغت قيمة تعويضات الدفعات السابقة 18.1 مليون ريال، و84%، من الأسر والأفراد المؤهين شملهم الدعم، بمتوسط 1000 ريال دعم للأسر المستحقة استحقاقا كاملا.

يشار إلى أن الفئات الأساسية التي تستفيد من البرنامج هي #الأسر_السعودية وأسر حاملي بطاقة التنقل وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي وزوجة المواطن السعودي وكذلك الفرد المستقل.

وكان #برنامج_حساب_المواطن قد أودع أول دفعة له خلال العام الجاري في 11 يناير الماضي.

وبلغ متوسط الدعم 1000 ريال لمن شملهم الدعم ضمن الدفعة الرابعة عشرة الخاصة بشهر يناير الماضي.

وشملت الدفعة صرف 2.4 مليار ريال لدعم المستحقين الذين بلغ عددهم 12.3 مليون مستفيد وتابع، و13.6 مليون ريال تعويضات عن الدفعات السابقة.

وكان برنامج حساب المواطن قام بإيداع أول دفعة في #حسابات المستفيدين في 21 ديسمبر من العام الماضي، وبعدها توالى إعلان الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.