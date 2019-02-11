استثمار بنصف مليار دينار للصندوق السعودي الأردني

وقَّعت سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة الصندوق السعودي الأردني مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير شبكة سكة حديد تربط موانئ العقبة البحرية بميناء معان البري قيمة الاستثمار 500 مليون دينار أردني.

وبموجب مذكرة التفاهم سيتم القيام بالدراسات الاقتصادية للمشروع قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.

ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تطوير منظومة النقل عبر موانئ #العقبة، كما أنه سيسرع نقل البضائع من موانئ العقبة إلى ميناء معان البري، كما أنه سيقلل تكاليف النقل.

كما سيسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة #موانئ_العقبة.

يشار إلى أن #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي يمتلك 90%، من" #الصندوق_السعودي_الأردني_للاستثمار"، فيما تمتلك البنوك الأردنية 10%، في الشركة.