بريطانيا مهتمة باتفاق تجارة مع دول الخليج بعد بريكست

قال وزير #الاقتصاد_الإماراتي سلطان المنصوري خلال فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، إن #بريطانيا قد فاتحت الإمارات وغيرها من دول الخليج، بخصوص اتفاق تجارة بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن اتفاقات التجارة عملية طويلة وتستغرق سنوات لتوقيعها.

وأضاف الوزير أن معظم الشركات في الإمارات مرتاحة للغاية إزاءَ التغيير الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كذلك رأى الوزير أن الانفصال البريطاني أهون، والتنبؤ به أسهل من توترات التجارة الأميركية الصينية.

وعلى جانبٍ آخر، قال "المنصوري" إن الحرب التجارية بين #الولايات_المتحدة والصين مضرة للجميع، مضيفا أنه من المهم ألا تنحاز الإمارات لأحد الطرفين.