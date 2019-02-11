بريطانيا وسويسرا توقعان اتفاقا تجاريا بعد البريكست

قالت وزارة التجارة البريطانية إن #بريطانيا و #سويسرا ستوقعان اليوم الاثنين اتفاقا يسمح باستمرار‭‭ ‬‬شروط التجارة التفضيلية بينهما بعد انسحاب بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي مما سيحمي علاقات تجارية بقيمة 32 مليار جنيه استرليني (41.41 مليار دولار).



والتوقيع الرسمي للاتفاق، الذي سبق الإعلان عنه، من الخطوات الملموسة القليلة التي قطعتها بريطانيا لضمان استمرار جميع اتفاقات التجارة التي تستفيد بها حاليا بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب منه الشهر المقابل.



وقال ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني "لن يسهم في دعم الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة فحسب، بل سيكون أساسا صلبا لنبني عليه علاقات تجارية أقوى مع سويسرا بعد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي."



وكانت الحكومة قالت الشهر الماضي إنها تتوقع أن تكون الاتفاقات التي تحتاجها لتحل محل الترتيبات التجارية القائمة بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة جاهزة بنهاية مارس.



وأعلنت لندن عن اتفاق مماثل مع إسرائيل وصفقتي اعتراف متبادل بتقييمات مطابقة المواصفات مع استراليا ونيوزيلندا.