ضبابية بريكست تلقي بظلالها..أضعف نمو لبريطانيا منذ 2012

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن اقتصاد #بريطانيا تباطأ كما هو متوقع في آخر 3 أشهر من العام الماضي ليسجل النمو في عام 2018 أقل مستوى له في 6 سنوات.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي إلى معدل فصلي بلغ 0.2% من 0.6% في الربع السابق.

ويتفق ذلك مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد ولكنه أقل قليلا من تقديرات #بنك_انجلترا المركزي في الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لعام 2018 بأكمله، تراجع النمو لأقل مستوى له منذ 2012 عند 1.4% من 1.8% في 2017.

وتضررت الصادرات بسبب الضعف العالمي وتنامي قلق المستهلكين والشركات في غياب خطة للانفصال البريطاني عن #الاتحاد_الأوروبي المقرر في 29 مارس/آذار.

وفي الأسبوع الماضي، قلص بنك إنجلترا توقعات النمو للعام الجاري بواقع 0.5 نقطة مئوية إلى 1.2%، وهو ما سيجعله أضعف عام منذ الكساد في 2009.