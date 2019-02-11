منظمة العمل: 13.4 مليون عاطل عن العمل عربياً

أكدت ربا جرادات، المدير الإقليمي للدول العربية في #منظمة_العمل_الدولية وجود تحديات تواجه الحكومات اليوم وهي تتهيأ لسوق العمل المستقبلية.

وقالت جرادات في مقابلة مع العربية على هامش #القمة_العالمية_للحكومات في دبي، إن من أهم التحديات البطالة وتحديات جديدة تفرضها التكنولوجيا والتغيرات.

وتحدثت عن تقديرات بوجود 13.4 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي، ونحو 190 مليون عاطل عن العمل في العالم.

كما تحدثت عن القلق من أن يساهم الاقتصاد الرقمي في زيادة عدم المساواة في الوظائف.

وقالت إن تأثير الحروب على الحياة البشرية والاقتصاد بالغ للغاية في المنطقة، ومن "ناحية البنية التحتية تسببت الحروب بخسائر بنحو 445 مليار دولار" بجانب خسائر الناتج الإجمالي المحلي، والخسائر الأكبر تظل بالضحايا البشرية.