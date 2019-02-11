وزير إماراتي:لندن تحاول توقيع اتفاق تجاري مع دول الخليج

قال #وزير_الاقتصاد_الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري إن بريطانيا فاتحت الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج بخصوص اتفاق تجارة محتمل بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.



وأضاف المنصوري أن بريطانيا فاتحت أعضاء مجلس التعاون الخليجي، ومن بينهم الإمارات و #السعودية والكويت والبحرين. ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة بالقمة العالمية للحكومات في دبي.

وفي هذا السياق، قالت وزارة التجارة البريطانية إن #بريطانيا و #سويسرا ستوقعان اليوم الاثنين اتفاقا يسمح باستمرار‭‭ ‬‬شروط التجارة التفضيلية بينهما بعد انسحاب بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي مما سيحمي علاقات تجارية بقيمة 32 مليار جنيه استرليني (41.41 مليار دولار).

والتوقيع الرسمي للاتفاق، الذي سبق الإعلان عنه، من الخطوات الملموسة القليلة التي قطعتها بريطانيا لضمان استمرار جميع اتفاقات التجارة التي تستفيد بها حاليا بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب منه الشهر المقابل.

زفي سياق منفصل، اعتبر قال وزير الاقتصاد الإماراتي إن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مضرة "لنا جميعا"، مضيفا أن من المهم ألا تنحاز الإمارات لأحد الطرفين.