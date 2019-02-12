ساويرس: كوريا الشمالية فرصة كبيرة إذا نجحت قمة ترمب

قال الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب #ساويرس اليوم الثلاثاء إنه يرى فرصا في قطاعات التعدين والاتصالات والفنادق في كوريا الشمالية إذا نجح اجتماع القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون والرئيس الأميركي دونالد #ترمب .



وكان ترمب قال الأسبوع الماضي إنه سيعقد اجتماعه الثاني مع كيم في العاصمة الفيتنامية هانوي في الـ27 و الـ28 من الشهر الجاري عقب اجتماعهما الأول في سنغافورة في يونيو حزيران.



وقال ساويرس، الذي تدير شركة الاتصالات التابعة له شبكة كوريولينك للهاتف المحمول في كوريا الشمالية ضمن مشروع مشترك، إن البلد يحتاج استثمارات في جميع المجالات من الفنادق إلى الطرق وأساليب الزراعة الحديثة.



ونوه الرئيس التنفيذي لأوراسكوم للاستثمار القابضة ساويرس، على هامش مؤتمر في أبوظبي، بأن "هذا بلد مليء بالفرص إذا انفتح".



وأضاف "أتطلع إلى مجالات أخرى مثل التعدين والسياحة والزراعة والصناعات الزراعية. لكن التعدين مثير للاهتمام، فلديهم موارد كثيرة ولا يملكون المال اللازم للتنقيب".



وتابع "أنا متفائل جدا بشأن الاجتماع (الذي سيعقده ترمب) لاعتقادي أن السلام قد يتحقق فعلا خلال هذا الاجتماع. أظن أن كل ما يريده الكوريون الشماليون هو التقدير والاحترام والحوار وهذا ما يحصلون عليه الآن".



وقال إن معدل انتشار الهاتف المحمول في #كوريا_الشمالية يبلغ نحو 15% من السكان أو ما يقرب من 3 ملايين شخص، مشيرا إلى أن النمو في السوق محدود بسبب ارتفاع أسعار أجهزة الهواتف التي يتعين سداد ثمنها بالعملة الأجنبية.



وقالت #أوراسكوم للاستثمار القابضة في سبتمبر أيلول إنها حصلت على إعفاء من الأمم المتحدة لتشغيل كوريولينك، وهو مشروعها المشترك مع شركة البريد والاتصالات في كوريا الشمالية.



وجاء ذلك بعد أن شدد مجلس الأمن الدولي العقوبات على بيونغيانغ بما جعل تأسيس شركات أجنبية لمشروعات تجارية مشتركة مع كيانات في كوريا الشمالية أمرا غير قانوني.