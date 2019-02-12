ميناء الملك عبدالله يدعم رفع الصادرات لـ 600 مليار ريال

قال وزير النقل السعودي الدكتور نبيل العمودي في كلمة خلال حفل تدشين #ميناء الملك عبدالله في جدة، إن مشروع الميناء سيسهم بزيادة الصادرات لتبلغ أكثر من 600 مليار ريال بحلول 2030.

وأضاف أن المشروع سيسهم أيضا في رفع طاقة #إعادة_التصدير لتبلغ 500 مليار ريال إضافية في 2030، ليسهم في تحقيق هدف تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.

وقال الوزير إن حجم #الاستثمارات في المشروع بلغ أكثر 40 مليار ريال، وتم توليد 7500 وظيفة، وتطوير 34 كيلومترا مربعا، وتجهيز 13 ألف وحدة سكنية، وتشغيل 29 مصنعا وإنشاء 40 مصنعا إضافيا إلى جانب الميناء.

وأكد أن الميناء أصبح ثاني أكبر ميناء حاويات في المملكة بعد ميناء جدة الإسلامي، ووصلت قيمة الاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص لتطوير بنية ومرافق الميناء أكثر من 13 مليار ريال حتى اليوم.

وأفاد بأن إنجاز هذا الميناء جاء نتيجة تضافر جهود 18 جهازا حكوميا تعمل جنباً إلى جنب بالتكامل مع هيئة المدن الاقتصادية.