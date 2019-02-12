وزيرة التخطيط: 4 مرشحين لإدارة الصندوق السيادي المصري

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد في مقابلة مع "العربية"، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، إنه تم اخيتار 4 مرشحين لإدارة #الصندوق_السيادي_المصري.

وأضافت أن الصندوق سيكون مملوكا للدولة برأسمال قدره 200 مليار جنيه.

وتوقعت السعيد عرض الأسماء النهائية على رئيس مجلس الوزراء خلال أيام، ليتم اختيار واحد من بين الأربعة أسماء المرشحين.

وقالت "لدينا كفاءات كبيرة وأعلنا عن قبول مديرين دوليين، وتمت مقابلة جميع المتقدمين، والاستقرار على 4 مرشحين جار عرضهم على مجلس الوزراء".

ولفتت إلى أن الصندوق الأم هو صندوق مصر، وهناك مشاورات مع #صناديق_إقليمية ودولية ليتم إنشاء صناديق فرعية.

وقالت السعيد هناك محادثات مع دولة في جنوب شرق آسيا لإنشاء صندوق فرعي، وكذلك محادثات مماثلة مع بعض الدول الخليجية".