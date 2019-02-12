3.3 مليار دينار فائض ميزانية الكويت في 10 أشهر

حققت #الكويت فائضاً مالياً في الموازنة العامة يقدر بنحو 3.294 مليار دينار، أي ما يعادل (10 مليارات دولار) قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة، فيما يبلغ صافي الفائض بعد الخصم ما قيمته 1.592 مليار دينار خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي الحالي (2018 /‏2019).

وأظهر تقرير المتابعة الدورية للحالة المالية للدولة عن الفترة من أبريل 2018 وحتى نهاية يناير 2019، أن إجمالي نسبة الـ10 في المئة من الإيرادات الفعلية المحتسبة لاحتياطي الأجيال القادمة، تبلغ قيمتها نحو 1.7 مليار دينار خلال الفترة المذكورة.

وحققت #الموازنة_العامة للدولة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام المالي 2018 /‏2019، إيرادات إجمالية تقدر بـ 17.013 مليار دينار مرتفعة بما نسبته نحو 13 في المئة خلال 10 أشهر، مقارنة مع الإيرادات المقدرة للعام كله عند 15 مليار دينار.

أما لجهة الإيرادات النفطية، فقد ارتفع المحصل منها خلال الـ10 أشهر الأولى من العام بـ19.1 في المئة عن المقدر للعام كاملاً بما قيمته نحو 2.549 مليار دينار، إذ حصّلت الكويت نحو 15.867 مليار دينار خلال الفترة من أبريل وحتى يناير الماضي تمثل ما نسبته 119 في المئة من المقدر بالموازنة.

أما الإيرادات غيرالنفطية فبلغت نسبة المحصل منها 64.7 في المئة بما قيمته 1.145 مليار دينار، بفارق 625 مليون دينار مقارنة مع 1.771 مليار دينار تم تقديرها في موازنة العام كاملاً، إذ بلغت نسبة المحصل من الضرائب والرسوم خلال الفترة نحو 79.2 في المئة بما قيمته 436.4 مليون دينار بفارق 114.6 مليون دينار عن المقدر للعام كاملا بالموازنة عند 551.07 مليون دينار.

وأظهرت البيانات أن إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية الأخرى بلغت حتى نهاية يناير ما قيمته 4.257 مليون دينار تشكل 50.2 في المئة من المقدر لذلك البند عند 8.485 مليون دينار، وذلك بفارق 4.227 مليون دينار.

وتعطي هذه الأرقام مرونة أكبر للكويت لعدم مواصلة سحب الأموال من الاحتياطي العام للدولة، وذلك بعد أن عطل البرلمان قانون الاستدانة من الأسواق الدولية، ما فرض على الحكومة تغطية عجزها المالي من الاحتياطي.