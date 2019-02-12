4 صناديق عربية تحصد 33% من الثروات السيادية عالمياً

كشفت بيانات رسمية حديثة أن 4 صناديق عربية تستحوذ على أكثر من 33% من إجمالي ثروات الصناديق السيادية على مستوى العالم.

وأوضحت البيانات الصادرة عن معهد صناديق #الثروات_السيادية والذي يتابع نحو 79 صندوقاً سيادياً حول العالم، أن إجمالي الثروات التي تديرها هذه الصناديق بلغ حتى شهر فبراير الجاري نحو 8.12 تريليون دولار، منها نحو 2.68 تريليون دولار لأربعة صناديق سيادية عربية بنسبة استحواذ تقدر بنحو 33%.

حيث يمتلك #صندوق_الاستثمارات_العامة السعودية أصولاً تقدر بنحو 875.6 مليار دولار، كما تدير مؤسسة النقد العربي "ساما" نحو 515.6 مليار دولار، وأيضاً يمتلك صندوق أبوظبي للاستثمار أصولاً بنحو 697 مليار دولار، وأخيراً يمتلك صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أصولاً بقيمة 592 مليار دولار، ليصل إجمالي ما تديره الصناديق الأربعة إلى نحو 2.68 تريليون دولار.

فيما تصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1074 مليار دولار، تشكل 13.2% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، يليه صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 941.4 مليار دولار، تشكل 11.6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وجاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المركز الثاني بحصة تبلغ نحو 10.8% من إجمالي الثورات السيادية بما يعادل نحو 875.6 مليار دولار.

وثالثا جاء صندوق أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 697 مليار دولار، تشكل نحو 8.6% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وفي المركز الرابع، جاء صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول 592 مليار دولار، تشكل 7.3% إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

خامسا جاء صندوق الاستثمار النقدي لهونج كونج بقيمة أصول 522.6 مليار دولار، تشكل 6.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وتأتي الأصول التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في المركز السادس بقيمة 515.6 مليار دولار، تشكل نحو 6.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

سابعا جاء صندوق شركة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 441 مليار دولار، تشكل 5.4% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم صندوق سنغافورة الحكومي للاستثمار في المركز الثامن بقيمة أصول تبلغ نحو 390 مليار دولار، تشكل 4.8% من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.

وفي المركز التاسع جاء صندوق تيماسيك القابضة "سنغافورة" بقيمة 375 مليار دولار، بنسبة 4.6% من إجمالي أصول وثروات الصناديق السيادية العالمية.