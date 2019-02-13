الاتحاد الأوروبي يراقب تشريعات قطر بشأن غسيل الأموال

من المرتقب أن يبحث #الاتحاد_الأوروبي تشريعات قطر تجاه غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لورود اسم قطر ضمن القائمة الأولية التي بحثها خبراء وضمت عدد من الدول.

وأكد دبلوماسي أوروبي أن متابعة تحليلات #تشريعات الدول بشأن غسيل الأموال مسار لا يتوقف لأن منظمات الجريمة والإرهاب لا تتوقف عن ابتداع وسائل الاحتيال على التشريعات.

وذكر أن تشريعات دول ستخضع لتدقيق إضافي في المستقبل.

وتضم القائمة الأولى #قطر وهي القائمة التي بحثها الخبراء في البداية.

وبحسب الإجراءات، فإن ملف البحث والرصد مستمر بهذا الصدد وسيفضي إلى خروج الدول التي تشدد معايير مواجهة غسيل الأموال، في مقابل دخول دول أخرى للقائمة.