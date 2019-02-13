ترمب: قد نسمح بتأخير موعد التوصل لاتفاق "لفترة قصيرة"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه من الممكن أن يسمح بتأخير الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع #الصين في الأول من مارس "لوقت قصير"، لكنه يفضل ألا يفعل، ويتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ لإتمام الاتفاق عند نقطة ما.

ووصل كبير مفاوضي ترمب للتجارة ووزير الخزانة إلى العاصمة الصينية، اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات رفيعة المستوى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، مع سعي أكبر اقتصادين في العالم للتوصل إلى اتفاق لحماية أسرار التجارة الأميركية وتجنب زيادة #الرسوم_الجمركية على السلع الصينية من جانب الولايات المتحدة في الأول من مارس.

وقال ترمب إنه قد يؤجل هذا الموعد النهائي إذا اقترب المفاوضون من إتمام اتفاق.

وأثار النزاع مخاوف من احتمال انتقاله إلى الاقتصاد العالمي بعدما قرر ترمب العام الماضي اتخاذ إجراءات عقابية ضد الصين مع فرض رسوم بنسبة 25% على بضائع قيمتها 50 مليار دولار، ثم فرض رسوما بنسبة 10% على واردات سنوية أخرى بقيمة 200 مليار دولار.

ومن المقرر أن يزيد المعدل على كل هذه الواردات إلى 25% إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في بداية مارس.