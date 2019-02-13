فاروس: فرصة خفض الفائدة في مصر سانحة خلال الربع الأول

كشفت مذكرة بحثية لشركة فاروس للأبحاث أن فرصة خفض أسعار الفائدة في مصر سانحة خلال الربع الأول، في ظل الإقبال المتزايد من الأجانب على أدوات الخزانة المقومة بالجنيه.

وتوقعت فاروس خفض أسعار الفائدة في مصر 1%، في اجتماع 28 مارس 2019.

وقالت فاروس "خفض أسعار الفائدة قد يشكل بعض الضغوط على الجنيه المصري لكن في ظل الارتفاع الحالي في سعر الصرف فلن يذهب أعلى حاجز 18 جنيها مقابل الدولار".

ورأت فاروس أن إمكانية خفض #أسعار_الفائدة في اجتماع فبراير ليست حاضرة بقوة.

وأبقى البنك #المركزي_المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر، وكانت آخر خطوة على صعيد أسعار الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75%، و17.75% على الترتيب.