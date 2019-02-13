دول كبرى تعارض إضافة السعودية للائحة الأوروبية

بعد إعلان وزارة #الخزانة_الأميركية أن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة لن تأخذ قائمة #المفوضية_الأوروبية بشأن غسيل الأموال تكون عدة دول كبرى تقف فعليا في موقف معارض لإضافة السعودية على هذه القائمة.

ورغم المعارضة القوية من دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في وقت صياغة القرار، أقدمت المفوضية الأوروبية على وضع السعودية و22 دولة ومنطقة أخرى على لائحتها للدول المقصّرة في مكافحة غسيل الأموال.

وتوصف اللائحة الأوروبية المثيرة للجدل بأنها اتخذت معايير ملتبسة تجاوزت صلاحيات منظمة #مجموعة_العمل_المالي المختصة بالتصنيف الوحيد المعتمد دولياً بشأن غسيل الأموال.

وستكون اللائحة الجديدة بحاجة لتصويت #البرلمان_الأوروبي ودول الأعضاء الذين يعارض بعضهم قرار المفوضية وبقوة.

وأثار قرار المفوضية علامات استفهام بين الدول الأعضاء حول ما إذا كان مغزى المفوضية من وراء زج اسم السعودية سياسيا في المقام الأول، في الوقت الذي تشكك فيه دول أوروبية بصحة الآلية التي تم اعتمادها.

ويدخل الشك إلى القائمة الأوروبية بسبب تعارضها مع ما تقوله مجموعة العمل المالي أو FINANCIAL ACTION TASK FORCE عن السعودية، وهي المنظمة الأولى عالميا في مجال مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب.

وتضم المنظمة 38 دولة إضافة إلى المفوضية الأوروبية، وتعتبر أن #السعودية قد أظهرت قدرة وإرادة لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال نظام رقابة فعال.

كما أن لائحة المفوضية الأوروبية كانت قبل القرار الأخير مستندة إلى حد بعيد على قائمة مجموعة العمل المالي بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما الأسباب الأخرى لمعارضة دول أوروبية كبرى قرار المفوضية فهو عدم توافق هذه القرارات مع رأي دول أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إضافة إلى حجم التجارة الهائل بين السعودية والاتحاد الأوروبي.

ولكن الأهم بالنسبة لكثيرين هو الأثر الفعلي لهذه اللائحة وهو أثر متواضع، فالمفوضية الأوروبية لا تملك أي قدرة على فرض عقوبات على الدول ضمن هذه اللائحة.

وهنا سيقتصر أثر اللائحة على تعرض المعاملات البنكية بين المصارف السعودية والأوروبية للمزيد من التدقيق، ومن المستبعد أن يؤدي لعرقلة أي عملية مالية بين الطرفين.

وباتت اللائحة الأوروبية للدول المقصرة في مكافحة غسيل الأموال التي تضم أيضا أقاليم أميركية مثل ساموا الأميركية وجزر العذراء الأميركية في حاجة إلى أن تخضع لتصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي، ما يجعل مصيرها غير محدد حتى الآن.

وضمت القائمة الأوروبية الجديدة المقترحة على البرلمان الأوروبي كلا من السعودية وبنما ونيجيريا وليبيا وبوتسوانا وغانا وساموا وجزر الباهاما وأربع مناطق تابعة للولايات المتحدة هي ساموا الأميركية والجزر العذراء الأميركية وبويرتوريكو وجوام.

والدول الأخرى المدرجة هي أفغانستان وكوريا الشمالية وإثيوبيا وإيران والعراق وباكستان وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس واليمن.