البطالة عند أدنى مستوى في فرنسا بالربع الأخير من 2018

سجل معدل البطالة في #فرنسا تراجعا بـ 0,3 نقطة إلى 8,8% ممن هم في سن العمل في فرنسا باستثناء جزيرة مايوت، في الربع الأخير من 2018، في أدنى مستوى له منذ 2009، حسب أرقام مؤقتة نشرها المعهد الوطني للإحصاء.

وفي فرنسا القارية، بلغ هذا المعدل حسب المعهد الوطني للإحصاء وفق معايير مكتب العمل الدولي، 8,5%، أي 2,47 مليون عاطل عن العمل. وهذا الرقم أقل بتسعين ألفا من الفصل السابق.

وعلى مدى عام تراجع المعدل في كل الأراضي الفرنسية (باستثناء مايوت) 0,2 بالمئة وفي فرنسا نفسها 0,1 بالمئة.

وكان المعهد الوطني للإحصاء توقع هذا التراجع في نهاية العام. وبذلك انتهى العام 2018 كما في 2017 عندما تراجع معدل البطالة إلى أقل من 9% في الفصل الرابع.

أما معدل البطالة بين الشباب فقد انخفض إلى أقل من 20%، وإلى 18,8% في فرنسا بدون أراضي ما وراء البحار، أي بتراجع نسبته 1,7% عن الفصل الذي سبقه.

وطالت البطالة الطويلة الأمد 3,4% من السكان العاملين كما في الفصل السابق. وقد تراجعت 0,3 نقطة على مدى عام وتشمل حوالي مليون شخص يقولون إنهم يبحثون عن وظائف منذ أكثر من عام.

وبقيت نسبة البطالة التي تطال الذين تجاوزوا سن الخمسين عاما ثابتة عند 6,1%.