توقعات بنمو قطاع التجارة الإلكتروني بدبي 12% بحلول 2023

قال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي "يعتبر قطاع التجزئة من أبرز المحركات الاقتصادية في الإمارة، إذ يسهم بحوالي 27% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبرز التجارة الإلكترونية كأحد أبرز مجالات النمو، مع توقعات بتحقيق هذا القطاع نمواً سنوياً مركباً بحوالي 12% خلال الفترة 2018-2023، لتبلغ مبيعاته حوالي 9.7 مليار درهم بحلول عام 2023".

وأكد بوعميم خلال قمة التجزئة التي عقدت يوم أمس أن #الشركات_الناشئة في قطاع #التجارة_الإلكترونية رافد مهم للابتكار في دبي، لكونها من أوائل من تبنّى التقنيات المتطورة على غرار البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد في مجالات عملهم، مسلطاً الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها دبي لقطاع التجزئة ومنها الموقع الاستراتيجي للإمارة باعتبارها صلة الوصل بين الشرق والغرب وبنيتها التحتية المتطورة ذات المستوى العالمي، وبيئتها المواتية لتأسيس الأعمال، حيث أن أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون على مسافة طيران لا تزيد عن 4 ساعات عن دبي، بما يجعلها وجهة مفضلة للتسوق بالنسبة للسياح القادمين من شبه القارة الهندية والصين وأفريقيا وأوروبا، والذين اعتادوا زيارة دبي للتسوق.

وأوضح سعادته بأن قمة التجزئة تمثل فرصة استثنائية لغرفة دبي لاستقطاب مزيد من الاستثمارات والعلامات التجارية إلى أسواق الإمارة، وهي تأتي ضمن خطة استراتيجية تعزز تكامل القطاعات المختلفة في دبي وتؤسس لمنظومة متقدّمة على مستوى البنية التحتية من شأنها الدفع بقطاع التجزئة قدماً نحو مزيد من الازدهار والنماء في الإمارة.

وأضاف بوعميم أن المنافسة التي يشهدها القطاع تؤسس لفرص واعدة تدفع به قدماً نحو مزيد من التطور، لا سيما وأن الابتكارات والتقنيات سريعة الانتشار باتت تلقي بتأثيرها الإيجابي على سوق التجزئة، ويتجلّى هذا من خلال دور وسائل التواصل الاجتماعي في تغيير عادات المستهلكين وطريقة التسوق".

التسوق الإلكتروني

وفي افتتاح جلسة حوارية حول مقوّمات تأسيس برنامج عالمي للتجارة الإلكترونية، أشارت جيزلان جوينوز، المؤسس والرئيس التنفيذي في "ذا موديست" للأزياء إلى أهمية التسوق الإلكتروني مستعرضة النجاح الذي حققته منصة التسوق الإلكترونية "ذا موديست"، وتطرقت إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي والشخصيات المؤثرة في هذا المجال والذين يعود لهم فضل كبير في تعزيز تفاعل المجتمعات الإلكترونية، مبرزة أهمية هذه الوسائل في تطوير منصات التجارة الإلكترونية نظراً لقدرتها على استنباط رؤى العملاء وتجربتهم وتطلعاتهم لتطبيقها عملياً على خطط التطوير المستمرة لتلبية جلّ توقعاتهم.

وبدوره، أكد جويل باليكس الرئيس التنفيذي في "فييل يونيك"، إلى التوجه الكبير لأفراد المجتمعات اليوم نحو التسوق الإلكتروني بما يوفره من خيارات أوسع وأسعار منافسة، وشدد في هذا السياق على أهمية التزام منصات التسوق الإلكترونية بالشمولية في المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين، الأمر الذي يستقطب اهتمامهم وولائهم، مشدداً على أهمية الالتزام المتواصل بمواكبة تطلعات العملاء واحتياجاتهم.

وأردفت بيث هورن رئيس قطاع التجزئة والمطاعم في "فيسبوك في المملكة المتحدة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك تمنح المعنيين بالتسوق الإلكتروني مزاياً فريدة على غرار تمكين العملاء من متابعة الشحنات المرسلة إليهم عبر تطبيق مسنجر، ومنحهم القدرة على الإصغاء لاقتراحات العملاء وآرائهم حول المنتجات التي اشتروها، الأمر الذي يعزز ولاء العملاء وسمعة العلامات التجارية ومنصات التسوق في آن واحد.

واتفق المشاركون في الجلسة على أن جيل الشباب في وقتنا الراهن الشغوف بالتكنولوجيا والهواتف الذكية والقنوات الرقمية يعتبر القوّة الدافعة لنجاح منصات التسوق الإلكتروني وقطاع التجزئة بالمجمل، لذلك يتوجب دائماً الإصغاء إلى احتياجاتهم ومواكبة التغيرات في توجهاتهم واللحاق بركب الثورة التكنولوجية المتسارعة، وتبني مخرجاتها في مجمل عمليات التسوق الإلكتروني ضماناً لاستمرار النمو والازدهار.

معرفة الاحتياجات

وتناولت جلسة: عصر التجزئة الجديد – التحول والنمو"، التي شارك فيها تشي هوانج الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بوكسد" للبيع بالجملة على الانترنت، وبشرى الزهراوي مؤسسة علامة "أوريت" للإكسسوارات الفاخرة في نيويورك وكرستينا سوتشيا الرئيس التنفيذي لعلامة "كيكو ميلانو" لمستحضرات التجميل، مستقبل التجزئة في العالم بسبب المتغيرات التي طالت عمليات البيع بالتجزئة وتحول معظمها إلى تجارة إلكترونية.

وأكد المتحدثون على أن مستقبل البيع بالتجزئة لازال يعتمد بشكل كبير على تجربة المستهلك والقنوات التي ينبغي الوصول إليه من خلالها، ففي حال رضا المستهلك بالتجربة، سيتوجه إلى المنتج سواء من خلال المتاجر التقليدية أو من على الانترنت.

وأشارت الزهراوي إلى أهمية التعرف على احتياجات المستهلكين وخياراتهم المفضلة تمهيداً لتصميم منتجات تلائم متطلباتهم وتعزز من ولائهم للعلامة التجارية. وعلى أهمية الاهتمام بالموظفين، وتعزيز ثقتهم برسالة الشركة ومعرفتهم بقيمة المنتجات، لما له من أثر إيجابي على المبيعات.

وأكدت الجلسة على حدوث تغير كبير في سرعة تقديم المنتجات والخدمات المتاحة على الإنترنت، وعلى رأسها التوصيل في نفس اليوم، حيث أصبح ذلك مجال منافسة كبير، ولكن تلك الميزة لا تتوفر سوى لشركات التجزئة العملاقة. ولمواجهة ذلك، ينبغي تحسين جودة المنتجات لنيل ثقة المستهلكين الذين سيصبحون متقبلين القليل من التأخير مقارنة بالشركات العملاقة لتأكدهم أنهم سوف يحصلون في النهاية على الجودة التي يأملوها.

بدوره أشار هوانج إلى أن خدمات التوصيل تمثل ركيزة أساسية من خلال السرعة وإتاحة المجال لتضمين العديد من الشحنات – قد تصل إلى عشرة - في شحنة واحدة، وهو ما يوفر الكثير من الأموال على المستهلكين ويضاعف حجم المبيعات.