وزيرة فرنسية لبريطانيا: احسموا قراركم بشأن البريكست

قالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالي لوازو، إن على #بريطانيا أن تقرر ما ستفعله بشأن الخروج من #الاتحاد_الأوروبي بأسرع ما يمكن.

وقالت الوزيرة لإذاعة (آر.تي.ال) "أقول لأصدقائنا البريطانيين إن الوقت حان لأن يقرروا ما إذا كانوا سينسحبون على أسس ودية أم بشكل مفاجئ"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

ومضت تقول "هو اختيار بريطاني محض. ما نقوله هو: أسرعوا!".

ويعتبر التاريخ المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو 29 مارس.

وفي سياق متصل، قالت أندريا ليدسوم وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، إن الحكومة مستعدة للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ما لم يصوت البرلمان على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من التكتل.

وصرحت ليدسوم "بصفة أساسية، هذا ما سيحدث ما لم نصوت على اتفاق. الموقف القانوني هو أننا سنغادر دون اتفاق".

ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأحدث هزيمة لاستراتيجيتها للخروج، أمس الخميس، مما يقوض تعهدها لقادة الاتحاد بالحصول على الموافقة على خطتها إذا منحوها تنازلات.