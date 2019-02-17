الأردن يتوقع معدل تضخم 2.3% للعام الحالي

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية يوم الأحد، أن انكماش الأسعار تسارع إلى 0.94 بالمئة في يناير/كانون الثاني مقارنة مع 0.69 بالمئة في الشهر السابق.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة الأردنية للعام 2019 نحو 2.3 بالمئة.

وأظهر مؤشر شركة #إبسوس حول ثقة #المستهلك الأردني في الربع الأخير من العام الماضي، أن 70% من الأردنيين يصنفون الوضع الاقتصادي المحلي بأنه سلبي.

وقال مدير عام فروع شركة "إبسوس" في الأردن، سيف النمري، إن نتائج المسح أظهرت أن 30% من الأردنيين يصنفون الوضع الاقتصادي المحلي بأنه إيجابي.

ويشار إلى أن مؤشر "إبسوس لثقة المستهلك" هو مسح ربع سنوي حول آراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد الوطني وتقييمهم للأوضاع المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار.

كما أظهرت النتائج أن 58.4% من الأردنيين يرون أن الوضع الاقتصادي يسير بالاتجاه الخاطئ، في حين أن 41.6% من العينة يرون أن الوضع الاقتصادي يسير بالاتجاه الصحيح.