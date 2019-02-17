صندوق النقد يحذر من 3 تحديات أساسية في 2019.. ما هي؟

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط في #صندوق_النقد الدولي جهاد أزعور، على هامش قمة الحكومات في دبي، أن الصراعات التجارية تضغط بقوة على توقعات النمو #الاقتصادي_العالمي.

ولفت أزعور إلى وجود 3 تحديات أساسية في العام 2019: تأثير الصراعات التجارية على اقتصادات المنطقة، بسبب توقعات تراجعات النمو في التكتلات الاقتصادية الشريكة مع المنطقة خاصة أوروبا والولايات المتحدة و #الصين.

أمّا التحدي الثاني، فهو تقلبات #سعر_النفط السريعة والتوقعات بانخفاض أسعار النفط في العام الحالي مما سيؤثر بالدرجة الأولى على الدول المصدرة للنفط.

بينما التحدي الثالث، يكمن في صعوبة التمويل للدول الناشئة ما يرفع سعر الفائدة عليه، لاسيما في دول المنطقة حيث ترتفع فيها المديونية.

من جهة أخرى، أكد أزعور صعوبة توقع تأثير الحرب التجارية خاصة مع وجود مفاوضات حالية، ولكن مما لا شك فيه بحسب وجهة نظره، أن #النزاعات_التجارية تؤثر بقوة على النمو العالمي، وعلى اقتصادات المنطقة.