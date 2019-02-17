ماذا قال وزير الخدمة المدنية السعودي عن لائحة الموظفين؟

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في #السعودية لائحة جديدة لنظام الموارد البشرية للموظفين الحكوميين الذين تزيد أعدادهم على 1.1 مليون موظف، وستكون نافذة بعد 3 أشهر.

وقال وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبد الله الحمدان، في مقابلة مع "العربية"، إن اللائحة تأتي بما ينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ويدعم تحقيق رؤية السعودية 2030.

وكشف الوزير أن "مجموعة من #اللوائح للوظائف التعليمية، والوظائف الصحية في مراحلها النهائية وسوف تأتي تباعا خلال 6 أسابيع بالكثير".

وتحدث عن "لائحة الوظائف الدبلوماسية التي جرت مراجعتها والتريث في الشروع بالرفع بها بعد تعيين معالي الوزير د. إبراهيم العساف لمنح فرصة للوقت للاطلاع والمراجعة والنقاش".

وعن المسجلين في برنامج #جدارة قال الوزير إنه "يجري العمل عليها وتطويرها، وسوف تقع كافة البوابات تحت بوابة توظيف وطنية موحدة، وهذا يعني بقاء كل البوابات الحالية لكن البوابة الجديدة ستعمل على إيجاد ملف موحد لكل متقدم ولن يجري التفريط بسجلات بوابة جدارة وسنقوم بالبناء عليها".

وعن تأخر إقرار اللائحة الهندسية التي مضى أكثر من 15 عاماً عليها، قال الوزير "أكاد أجزم أنها في طريقها للاعتماد"، مؤكداً أن وزارات سابقة تتحمل مسؤولية التأخير لسنوات في هذا الأمر.

وأوضح أن اللائحة الجديدة ستعطي الجهات #الحكومية الكثير من الصلاحيات التي كانت تمارس من قبل وزارة الخدمة المدنية، وستتحول إلى الإدارات في الوزارات نفسها.

وبعد ثلاثة أشهر من الآن، سيبدأ موظفو الحكومة في السعودية العمل تحت اللائحة الجديدة للموارد البشرية وفق ما أعلنته وزارة الخدمة المدنية.

تحديث اللائحة يأتي نتاج أكثر من 70 ورشة عمل تم تنفيذها خلال الفترة الماضية شاركت فيها أكثر من 17 جهة حكومية.

وتختلف اللائحة الجديدة في بنودها عما سبقها، ومن أبرز هذه البنود:

- فتحُ المجال للجهات الحكومة لإدارة شؤونها المتعلقة بالموارد البشرية، كأن يكون التوظيف وفقاً لحاجات الجهات الحكومية

- تعزيز مبادئ كفاءة الأداء وتجاوز المركزية وتطبيق الدوام المرن

- توفير بيئة عمل محفزة يأتي على رأس أولويات اللائحة الجديدة

- المساهمة بتطوير أداء الأجهزة الحكومية، والارتقاء بأداء الموظفين والموظفات

- تبسيط الإجراءات مما سيعود بالنفع على الموظفين والمراجعين على حد سواء