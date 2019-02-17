نائب رئيس وزراء لبنان: استثمارات مقبلة بالبنى التحتية

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني، غسان حاصباني، حاجة بلاده لاستثمارات كبيرة في البنى التحتية وقطاع #الكهرباء متوقعا دخول استثمارات كبيرة مقبلة في هذه القطاعات في الفترة المقبلة.

وأشار حاصباني في مقابلة مع "العربية" على هامش مشاركته بالدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات بدبي، إلى إصلاحات مرتقبة لتعزيز الشفافية، واستثمارات مقبلة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.

كما أشار إلى تعهدات مؤتمر "سدر" إلى #لبنان بقيمة 11 مليار دولار على سنوات متعددة منها استثمارات مخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص، في قطاعات الاتصالات والكهرباء واستثمارات أخرى كبيرة في الصرف الصحي والطاقة.

واعتبر أن قانون الشراكة مع #القطاع_الخاص في لبنان سوف يستخدم لاستقطاب #الاستثمارات بدعم الدولة للقطاع الخاص، وسيشجع على التوظيف ويساهم بتعزيز الشفافية ورفع فعالية الاستثمارات.