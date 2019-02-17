"ساب": تأثير محدود للائحة الأوروبية على بنوك السعودية

أكد العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني ديفيد ديو أن تأثير قرار #المفوضية_الأوروبية سيبقى محدودا لأن السعودية لديها إطار عمل وقوانين كافية لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد DAVID DEW ، في مقابلة خاصة مع "العربية"، على أن مواضيع غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي مواضيع مهمة جدا للحكومة #السعودية ومؤسسة النقد بالإضافة إلى بنك ساب، لافتا إلى أن درجة السيطرة وعدد القوانين المتعلقة بهذه المواضيع عالية جدا في السعودية.

وتابع: "لدينا في السعودية إطار عمل كامل يتعلق بمراقبة #غسل_الأموال وتمويل الإرهاب، وكل البنوك الوطنية تلتزم بهذه القوانين والقواعد".

ونوه ديو بفريق العمل المعني بالإجراءات المالية العالمية FATF (financial action task force)# والمعني بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عالميا، حيث وضع إطارا عاما لمحاربة هذه العمليات، وفي نفس الوقت لم يقدم على أي قرار ضد السعودية في هذا الخصوص.

وفي سؤال عن تداعيات هذا القرار في حال صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه اللائحة السوداء، اعتبر ديو أن تأثير قرار المفوضية الأوروبية سيبقى محدودا على #البنوك_السعودية ، "فقد نشهد تأثيرا على العمليات بين البنوك السعودية والأوروبية فيما يخص الفحص النافي للجهالة ما بينها، قد تطلب البنوك الأوروبية بعض التفاصيل أو المعلومات الإضافية بالنسبة لبعض العملاء أو العمليات المالية، ولكن ليس لدي شك بأن أغلبية عمليات التحويل والعمليات المالية ستسير بشكل اعتيادي وطبيعي بين السعودية والاتحاد الأوروبي".

لكنه عاد ليؤكد أن "علاقتنا المالية مع الاتحاد الأوروبي مهمة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ولكنها جزء من علاقاتنا الكبيرة مع أطراف عديدة كأميركا وآسيا بالإضافة إلى أهمية أعمالنا في المنطقة".