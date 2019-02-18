اتفاقية تمويل بين"الخبير ريت"والراجحي بـ112 مليون دولار

أعلنت " الخبير المالية"، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، أمس، في #السعودية، إبرام اتفاقية تمويل بقيمة 420 مليون ريال سعودي (112 مليون دولار) بين صندوق "الخبير ريت" و"مصرف الراجحي".

وأوضحت "الخبير المالية" أن التمويل متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وبأجل استحقاق 5 أعوام، مشيرة إلى توجيه 340 مليون ريال (9.6 مليون دولار) في تمويل جزء من العقارات التي يستهدف الصندوق الاستحواذ عليها، بينما سيتم استخدام 80 مليون ريال (21.3 مليون دولار) في الاستحواذات المستقبلية.



وكان صندوق #الخبير_ريت، الذي تجاوز قيمته 1 مليار ريال سعودي (266 مليون دولار)، أغلق الطرح الأولي للوحدات في نوفمبر الماضي محققاً تغطية الاكتتاب بنسبة 104%، وبلغ إجمالي الأموال المجمّعة 247 مليون ريال من 25124 مكتتباً من #المستثمرين الأفراد والمؤسسات. ويهدف الصندوق إلى تحقيق عائد سنوي بنسبة 9%.



وقال أحمد غوث الرئيس التنفيذي لشركة "الخبير المالية"، "حرصنا على بناء السجل الائتماني لصندوق (الخبير ريت) مع البنوك منذ بداية العمل على الصندوق، وسيدعم بناء سجل ائتماني جيد فرص النمو المستقبلية للصندوق".