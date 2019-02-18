روبنسون: هناك احتمال كبير لحل النزاع التجاري مع الصين

أشار الخبير الاقتصادي، جيمس روبنسون، أن الرئيس ترمب يستخدم التعرفات الجمركية كاستراتيجية للحصول على تنازلات من الصين، معبراً عن تفاؤله بإيجاد حل للنزاع التجاري بين الصين وأميركا.

وقال روبنسون خلال لقاء سابق مع "العربية": "إن تجارة البضائع بين البلدان أمر جيد للجميع، مئات الملايين من الناس في الصين قد خرجوا من الفقر بفعل التجارة في السنوات الأربعين الماضية، كما استفادت الولايات المتحدة أيضاً من التجارة بشكل كبير، إذاً الجميع مستفيد من #العلاقات_التجارية المتبادلة، هذا أمر يعرفه أي خبير اقتصادي، لذا فأنا متفائل بشأن إيجاد اتفاق بين #الصين والولايات المتحدة".

وتابع "أعتقد أن الرئيس ترمب يستخدم هذه التعريفات كاستراتيجية للتفاوض من أجل الحصول على تنازلات من الصين".

وأضاف "بشكل عام، ليس من الضروري أن يكون العالم منظما بطريقة فعالة من الناحية الاقتصادية، لذا من الصعب جداً التنبؤ بما سيحصل لاحقا. الرئيس ترمب يحب التبجّح ولفت الأنظار لكنه يحب #التفاوض أيضا، لذا فأنا متفائل بشأن حل ملف التجارة أكثر من إيجاد اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الرئيس ترمب يحب القيام بصفقات ناجحة، ونسب نجاح هذه الصفقات إليه بشكل خاص".