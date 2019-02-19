ماذا طلبت مصر مقابل تزويد السودان بالكهرباء؟

قالت #الحكومة_المصرية إن البلاد ستكون جاهزة لتوصيل الكهرباء إلى #السودان نهاية مارس آذار بحد أقصى 40 ميغاوات، وإن مقابل ذلك قد يكون عينيا في شكل سلع.



ونقل المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد عن وزير التموين قوله، في بيان، إن من الممكن الحصول على سلع ومحاصيل مقابل قيمة #الربط_الكهربائي ، مثل "اللحوم وفول الصويا وعباد الشمس".



وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال الفنية الخاصة بالربط الكهربائي مع السودان، وكذا التفاوض مع الجانب السوداني لتوقيع اتفاقية بهذا الشأن، على أن تشمل الحصول على قيمة #الربط_الكهربائي بالسلع والمحاصيل التي يتم استيرادها من هناك، مثل اللحوم، وفول الصويا وعباد الشمس، وذلك في إطار تبادل المصالح المشتركة بين البلدين.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على "أن مصر تولي اهتماماً كبيراً لكل مشروعات التعاون مع السودان الشقيق، ونعمل جميعاً على ما ينفع شعبي البلدين، اللذين تربطهما علاقات وطيدة".