ألمانيا تتفوق على اليابان بأكبر فائض للمعاملات الجارية

انكمش فائض ميزان المعاملات الجارية في ألمانيا ولكنه يظل الأكبر في العالم في العام الماضي بفضل الصادرات القوية وفقا لبيانات معهد ايفو بما من المرجح أن يجدد الانتقادات للسياسات المالية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وحث صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية ألمانيا لسنوات على بذل جهد أكبر لزيادة الطلب المحلي كوسيلة لتعزيز الواردات وتحفيز النمو في قطاعات أخرى وتقليص الاختلالات في الاقتصاد العالمي. ومنذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصبه انتقد قوة صادرات ألمانيا.

وأوضحت بيانات أيفو أن ميزان المعاملات الجارية في ألمانيا، الذي يقيس تدفقات السلع والخدمات والاستثمارات، سجل أكبر فائض في العالم للعام الثالث على التوالي في 2018 عند 294 مليار دولار، ثم تأتي اليابان في المركز الثاني عند 173 مليار دولار. وجاءت روسيا في المركز الثالث عند 116 مليارا.

وعند قياسه إلى الناتج الاقتصادي، تشير بيانات ايفو إلى أن ميزان المعاملات الجارية لألمانيا انكمش للعام الثالث على التوالي ونزل إلى 7.4% في 2018 من 7.9% في العام السابق عليه وفقا لبيانات أيفو.