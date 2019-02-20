الأردن ينشئ سككا حديدية وميناء بريا بـ500 مليون دينار

وقعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة الصندوق السعودي الأردني اليوم مذكرة تفاهم لإنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل شبكة #سكة_حديد تربط موانئ العقبة البحرية بميناء معان البري وباستثمار 500 مليون دينار أردني، ويعد المرحلة الأولى من المشروع الوطني (شبكة السكك الحديدية الوطنية) التي تسعى الحكومة لإنشائها بما في ذلك إنشاء ميناء معان البري.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة، إن هذا المشروع سيساهم بتحفيز عجلة النمو الاقتصادي وتطوير وتعزيز منظومة النقل عبر موانئ العقبة، ويساهم في سرعة مناولة ونقل البضائع من موانئ العقبة إلى ميناء معان البري، ويقلل كلفة النقل إضافة إلى أنه يشكل نقلة نوعيه في تحسين كفاءة دخول وخروج البضائع من خلال موانئ العقبة، ويقلل من الكلفة التشغيلية ويعزز الموقع التنافسي للمنظومة اللوجستية في العقبة.

وأضاف الشريدة أن المشروع سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة موانئ العقبة وتخفيض تكاليف نقل البضائع والحاويات، وسيكون له انعكاسات إيجابية في تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في العقبة وميزة تنافسية مستدامة للاقتصاد الأردني، من خلال زيادة الخدمات التي تقدمها منظومة النقل والخدمات اللوجستية المحلية وتوسيع نطاقها، و تطوير البنى التحتية، وتنشيط وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخلق فرص عمل.

وأوضح الشريدة أن المشروع يشتمل على إنشاء ميناء بري في محافظة معان والذي يضم ساحة للتخليص الجمركي، ومرافق للتخزين، والمناولة، والصيانة، ليتم مع استكمال العمل فيه إنشاء خط سكة حديد بطول 195 كلم ستخدم أغراض نقل الحاويات والبضائع العامة بين العقبة وميناء معان البري، إلى جانب نقل الفوسفات من مناجم الشيدية إلى العقبة. وسيكون الميناء البري رافداً رئيساً لتنمية محافظة معان، لما له من مردود تنموي واقتصادي مباشر، حيث سيشكل مركزاً لوجستياً وخدماتياً للنقل والتجارة والخدمات.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، هشام عطار: "يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع التي نأمل أن تشكل باكورة استثمارات الشركة في المملكة الأردنية الهاشمية، تجسيداً لرؤية قيادة البلدين الشقيقين بأهمية توطيد التعاون المشترك وتأكيداً على التزام الشركة بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تساهم بخدمة #الاقتصاد_الأردني وربطه بالاقتصاديات العربية، وتطلعه للمشاركة في مشاريع مجدية أخرى من شأنها دعم مسيرة التنمية وتعزيز التعاون المشترك ضمن رؤية 2030."

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، عمر الور: أن هذا المشروع يعد إنموذجاً حقيقياً للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والذي يحمل في طياته العديد من الثمار التي سنشاهدها، ومن أبرزها تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال تعزيز البنى التحتية ورفع سوية منظومة النقل وإحداث أثر تنموي في المجتمعات المحلية، وهو ما يجسّد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للشركة ."

وبين الور بأن استراتيجية شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تقوم على ثلاثة محاور تتمثل في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى من خلال دراسة المشاريع الواردة ضمن قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، والاستثمار في مشاريع جديدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية مع التركيز على قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة للاستثمار في الشركات الأردنية الكبرى لتسريع وتيرة التوسع والنمو فيها.

ويشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار أنشأت كإحدى ثمار التعاون بين السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أسس في 27 نيسان 2016، ومذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وصندوق الاستثمار الأردني الموقعة في 25 آب 2016.

ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في السعودية بـ 90% من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بـ 10% من رأس مال الشركة.