الرئيس التنفيذي لأرامكو: الهند أولوية استثمارية للشركة

قالت #أرامكو_السعودية اليوم الأربعاء، إن الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة، وإنها تتوقع أن يرتفع طلب البلاد على #النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول 2040.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية في جلسة نقاشية في نيودلهي "الهند تمثل أولوية استثمارية لأرامكو السعودية".

ويشارك الناصر في وفد مرافق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في زيارته للهند التي تستمر يوماً واحداً.

وقال الناصر إن الهند تشتري حاليا نحو 800 ألف برميل يوميا من النفط السعودي.

استثمارات في ريلاينس إندستريز الهندية

وفي هذا السياق، أوضح الناصر أن الشركة تُجري مباحثات مع ريلاينس إندستريز الهندية بشأن استثمارات محتملة وتسعى لفرص أخرى في البلاد.

ووقعت أرامكو اتفاقا في أبريل/نيسان مع كونسورتيوم من شركات تكرير هندية حكومية للمشاركة في مشروع مصفاة باستثمارات قدرها 44 مليار دولار على الساحل الغربي للبلاد.

المصفاة العملاقة

وقال الناصر خلال جلسة نقاشية في نيودلهي "نتفقد استثمارات إضافية في الهند، لذا نُجري مباحثات مع شركات أخرى أيضا، ومن بينها ريلاينس وغيرها".



وأضاف الناصر "نتفقد هذا. لسنا مقيدين بذلك الاستثمار، الذي هو المصفاة العملاقة"، في إشارة إلى مشروع الساحل الغربي، الذي سيعالج 1.2 مليون برميل من الخام يوميا، وينتج 18 مليون طن من البتروكيماويات سنويا.

وريلاينس إندستريز، التي يسيطر عليها موكيش امباني، أغنى رجل في آسيا، هي أكبر شركة للتكرير والبتروكيماويات في الهند، وتدير مصفاة تصل طاقتها الإنتاجية إلى 1.4 مليون برميل يوميا في غرب الهند.

وتخطط الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2030، وفقا للخطط التي اطلعت عليها الحكومة الهندية.

الهند.. ثالث أكبر مستهلك للنفط

وتحرص السعودية، أكبر بلد مُصدر للنفط الخام في العالم، على التوسع أكثر في قطاعي التكرير والبتروكيماويات.

وستوفر الهند سوقا سريعة النمو للنفط والوقود، وهي بالفعل مشتر منتظم للنفط السعودي.

والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم حاليا، ويصل حجم الطلب إلى 4.7 مليون برميل يوميا وفقا لبيانات حكومية.

من جهته، أوضح سانجيف سينغ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، أكبر شركة حكومية لتكرير النفط الخام في البلاد "الهند تتطلع إلى تقوية العلاقات مع السعودية".

بينما شدد يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لسابك #السعودية على أن هناك حاجة لتوسعة الأنشطة والحضور في #الهند .