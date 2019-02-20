رئيس وزراء الهند: السعودية أهم شريك لنا وتمدنا بالطاقة

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن السعودية تمثل أهم شريك للهند.

وأضاف "السعودية تمثل أهم شريك وتمدنا بالطاقة".

وأوضح مودي في تصريحات له على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن رؤية بلاده مشتركة في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء قالت أرامكو السعودية، إن الاستثمار في الهند يمثل أولوية للشركة، وإنها تتوقع أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يومياً بحلول 2040.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية في جلسة نقاشية في نيودلهي: "الهند تمثل أولوية استثمارية لأرامكو السعودية".

وأضاف الناصر أن الهند تشتري حالياً نحو 800 ألف برميل يومياً من النفط السعودي وفق "رويترز".

ووقعت #السعودية عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية مع الهند، شملت السياحة والإسكان والتجارة.

وأشاد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالعلاقات الاقتصادية القوية بين الهند والسعودية. وأضاف "نرى فرصا بأكثر من 100 مليار دولار في الهند خلال العامين المقبلين، ونأمل أن تسهم #الاستثمارات_مع_الهند في خلق كثير من فرص العمل".

وأشار، خلال مؤتمر صحافي، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات إلى أن "دولة رئيس (الوزراء الهندي ناريندرا مودي) ذكر أن هذه أول زيارة لي، لكن هذه الأولى كرئيس لوفد.. فقد سبق لي أن زرتها" من قبل.

وأضاف: "تمتد العلاقة بين الهند والسعودية لآلاف السنين. الفرص بين بلدينا كثيرة جدا، وهناك الكثير من المصالح: الثقافية، الاجتماعية، والاقتصادية.. نضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق هذه المصالح".

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن مودي زار السعودية في 2016 ونتج عن الزيارة في 2017 و2018 استثمارات. في تكرير النفط والبتروكيمياويات.. في العامين الماضيين كان هناك استثمار سعودي بـ 10 مليارات في مجال التقنية والشركات الصغيرة وتحفزنا لاستثمار المزيد".