توقيع 11 اتفاقية خلال الملتقى السعودي الهندي

انطلقت في العاصمة الهندية نيودلهي اليوم أعمال "الملتقى السعودي الهندي" تزامناً مع الزيارة الرسمية للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند ضمن جولته الآسيوية، تعزيزاً لأواصر التعاون المشترك وتوثيق العلاقات الاقتصادية والثقافية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وشهد #الملتقى_السعودي_الهندي توقيع محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر اتفاقيتين مع كل من #سوفت_بنك للتعريف بفرص الاستثمار في السوق السعودي، و شركة "أيون اكسجينج أريبيا" في قطاع معالجة وتوزيع المياه ،إلى جانب توقيع 9 اتفاقيات أخرى في قطاعات مختلفة منها المعادن والتنقيب، والترفيه، وصناعة الأدوية، والاتصالات وتقنية المعلومات.

وتشمل الاتفاقات التي جرى توقيعها اتفاقيتين تستهدفان توطين التقنية في #السعودية.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال الدكتور أحمد الثنيان وكيل وزارة #الاتصالات لصناعة التكنولوجيا والتنمية الرقمية في السعودية، إنه سيتم توقيع اتفاقيات تنموية تهدف لتوطين التقنية وجلب المعرفة بما يخدم مجالات تطويرية وتنموية كبيرة.

وأضاف "سنوقع اتفاقيتين مع كبريات الشركات الهندية بهدف توطين مراكز التميز الرقمي لهذه الشركات في السعودية، وسيتم من خلالها تأهيل كوادر وطنية وخلق فرص وظيفية مثل تطوير التطبيقات والتشغيل الرقمي".

ولفت إلى أن الهدف من هذه الاتفاقيات خلق آلاف #الوظائف للمواطنين السعوديين والتركيز سيكون مناطقي يركز على المناطق النائية.