320 مليون يورو حجم صادرات الأغذية الإيطالية للإمارات

انطلقت فعاليات الدورة الـ 24 من معرض "جلفود 2019" الذي يقام على مدار هذا الأسبوع في دبي بمشاركة أكثر من 5 آلاف جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية.

ويشهد المعرض تنظيم الكثير من الأنشطة والمفاوضات التجارية وتسليط الضوء على أحدث مجموعات المنتجات والتقنيات الحديثة التي تستهدف القطاعات الرئيسية في سوق الأغذية والمشروبات.

وقال جيانباولو برونو، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات وسلطنة عمان وباكستان،"يتغير مشهد الطهي وعالم المأكولات باستمرار في ظل توجه المستهلك نحو خيارات حديثة مثل الأطعمة الخالية من الغلوتين أو النظام الغذائي النباتي أو تفضيل استهلاك المكونات الصديقة للبيئة و هي إتجاهات تحظى بأولوية عند الأشخاص الذين يتبعون نظاماً معيناً من الحميات الغذائية بشكل خاص، سواء كان ذلك عند الطهي في المنزل أو عند تناول الأطعمة في المطاعم في الإمارات. حاليا" قد لا تكون المأكولات الإيطالية هي الأطعمة الأولى التي تتبادر إلى ذهنك، لكنني أشجع الأشخاص على الإقبال على الأطعمة الإيطالية المعاصرة و المقدمة بشكل مختلف. وأود أن أشير إلى أن لدينا منتجين موهوبين على دراية بكل متطلبات المستهلك و لذا فانهم يقدمون تشكيلة مختلفة من المنتجات، مثل: الباستا الخالية من الغلوتين والحلويات والوجبات الخفيفة وغير ذلك دون التأثير على الجودة والنكهة التي تشتهر بها المنتجات الإيطالية عالميا". نحن نفتخر بتراثنا في مجال الطهي، ويعد الطعام أحد الأيقونات الأكثر شهرة وعشقًا لدى الشعب الإيطالي. تجدر الإشارة إلى أن قيمة السلع المستوردة من إيطاليا إلى دولة الإمارات تزيد على 320 مليون يورو سنوياً".

وأضاف "تكمن أهمية المشاركة الإيطالية في معرض جلفود هذا العام في تقديم فعاليات مميزة من قبل أكثر من خمسة عشر من أمهر الطهاة الإيطاليين العاملين في أبرز المطاعم في دبي و القادمين من إيطاليا، حيث يقومون بإعداد أطباق مميزة وباقة من المأكولات المبتكرة التي تلبي مجموعة أساسية من متطلبات الحميات الغذائية ، بما في ذلك الحساسية المفرطة تجاه بعض الأطعمة وحساسية الغذاء بشكل عام وعدم تجانس الأطعمة و النظام الغذائي النباتي، إلى جانب إعداد وجبات طعام إيطالية فاخرة وعصرية، من خلال إعادة ابتكار الأطباق التقليدية المفضّلة لدى العائلات".

ويعد الجناح الإيطالي واحدًا من أكبر الأجنحة في معرض جلفود هذه السنة ويحظى بدعم من وكالة التجارة الإيطالية (ITA). حيث سيقوم بعرض المنتجات الإيطالية التي تحمل شعار "صنع في إيطاليا". كما يتم تنظيم عرض Sfoglina أو "تحضير الباستا الطازجة" خلال فعاليات "مختبر الطعام الإيطالي" من قبل الشيف الغنية عن التعريف كارلا بريليادوري Chef Carla Brigliadori, القادمة من إيطاليا إلى دبي للمشاركة في فعاليات معرض جلفود التي تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع في مركز دبي التجاري العالمي.

واستضاف مختبر الطعام الإيطالي يوم الثلاثاء 19 فبراير مؤسسة الاتحاد لائتمان الصادرات ECI بالشراكة مع هيئة ائتمان الصادرات الإيطالية SACE ،حيث تم عرض ندوة بعنوان "الفرص التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لصناعات الأطعمة الحلال".

استهدفت هذه الندوة المنتجين الإيطاليين الذين يرغبون في معرفة المزيد عن أهمية الشهادات والإجراءات المتبعة للصادرات الغذائية الحلال و التي توافق معايير سوق الأغذية في الإمارات و عدد كبير من الأسواق الآسيوية.

يشار إلى أن معرض #جلف_فود استضاف أكثر من 97,000 زائر عام 2018، بالإضافة إلى 5000 عارِض من حول العالم.