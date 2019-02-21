الإمارات توقع عقود تسليح دفاعية بـ5.45 مليار دولار

كشفت وكالة رويترز للأنباء أن #الإمارات وقعت عقود تسليح دفاعية بقيمة 5.45 مليار دولار خلال معرض آيديكس.

كانت رويترز قد ذكرت أمس أن #الإمارات، وقعت عقودا دفاعية بقيمة 788 مليون درهم مع شركات محلية.

وتشهد الدورة الحالية لمعرض "آيدكس 2019" التي تعد الأضخم منذ انطلاقه في عام 1993، مشاركة واسعة من الشركات العارضة والمحلية، حيث ارتفع عدد الأجنحة الوطنية لتصل إلى 33 جناحا، كما وصل عدد #الشركات المحلية إلى 170 شركة، إضافة إلى الشركات العالمية، منها 5 بلدان تشارك في المعرض لأول مرة، وهي بيرو وإندونيسيا وجورجيا وكولومبيا وهونغ كونغ.