توقع صادم.. الدين العالمي سيقفز إلى 50 تريليون دولار!

توقعت #ستاندرد_آند_بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية قفزة جديدة في #اقتراض_الحكومات سترفع جبل الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار هذا العام.



وتتوقع الوكالة أن تقترض الجهات السيادية ما يعادل نحو 7.78 تريليون دولار هذا العام، بزيادة 3.2 المئة عن 2018.



وقال المحلل لدى ستاندرد آند بورز كارين فارتابيتوف "نحو 70%، أو 5.5 تريليون دولار، من إجمالي #الدين_السيادي سيكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحل استحقاقه، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بنحو 2.3 تريليون دولار، أو 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات التصنيفات".



وارتفاع الدين السيادي إلى 50 تريليون دولار ينطوي على زيادة 6% المئة عن العام الماضي ويرجع جزئيا إلى تقلبات أسعار الصرف.